/654576/بالصور-شاهد-المران-الرئيسي-لمنتخب-مصر-اليوم-قبل-مباراة-ليبيا-بحضور-محمد-صلاح

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعتبر هذا اليوم هو الأول الذي يحضر فيه جميع لاعبي منتخب مصر خلال التدريبات، وذلك بعد تواجد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وشهد مران الفراعنة المسائي اليوم الفرح والبهجة، وذلك قبل مباراة ليبيا الهامة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وحضر محمد صلاح مران الفراعنة اليوم وتوجه لبرج العرب عقب العودة من إنجلترا، بعد قضاء مباراة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وائل جمعة: محمد صلاح قائد منتخب مصر بشكل رسمي.. وكارلوس كيروش مدرب محترف

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة من أبرز الكشافين للاعبي كرة القدم، ويأتي على رأسهم النجم كريستيانو رونالدو.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" كارلوس كيروش يثق في جميع اللاعبين الذين تم إختيارهم في قائمة منتخب مصر مؤخراً، ويجب أن يكون هناك ثقة من جانب الجماهير".

مران منتخب مصر

وأكمل" المدرب شاهد مباريات كثيرة وعديدة للغاية قبل إعلان قائمة منتخب مصر لمبارتي ليبيا، وهناك حملات ضد المدرب ولا يستطيع أحد فرض أي أسماء عليه داخل المعسكرات".

وتابع" أحمد حجازي وصل اليوم وينضم باقي المحترفين يوم الأثنين، بينما يصل محمد صلاح يوم الثلاثاء، والمدرب يحترم جميع اللاعبين، والأهم حاليا مساعدة وغسعاد الجماهير المصري، وعن أزمة الشارة فقد أكد أنه تحدث مع أحمد فتحي لاعب بيراميدز، وتقبل أمر وجود محمد صلاح قائدا للمنتخب".

واختتم" يرى كارلوس كيروش أن مواجهات تصفيات كأس العالم كأنها مثل الجبل، ومباراة ليبيا لها تجهيز خاص وهام وسيقام المؤتمر الصحفي غدا الأثنين باستاد برج العرب، وسيكون هناك مترجم خاص للمدرب".

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أنه على تواصل دائم مع مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، وأن تواجده في معسكر المنتخب القادم وارد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" تحدثت مع مصطفى محمد حول الأزمة الأخيرة التي حدثت مع منتخب مصر، ونحتاجه كثيراً خلال الفترة القادمة، نظرا لعدم وجود عدد وافر من المهاجمين في الخط الأمامي".