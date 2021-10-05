/654578/الأهلي-يعلن-تمديد-عقد-صلاح-محسن-لأربع-سنوات-مقبلة

أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن نجاحة في تمديد التعاقد مع جناح الفريق صلاح محسن لمدة أربع سنوات مقبلة بالإضافة إلي الموسم المتبقي في عقدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتصبح مدة تعاقد صلاح محسن مع النادي الأهلي بعد تمديد التعاقد هي 5 سنوات لينتهي عام 2026.

ويسعي النادي الأهلي إلي الحفاظ علي القوام الأساسي للفريق من خلال تمديد التعاقد للاعبين الذي يتبقي في عقودهم عام أو عامين.

وكان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، قد أعلن عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بالإضافة إلى الموسم الذي سوف ينطلق بعد أسابيع، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 3 سنوات، وأنهى أمير توفيق كافة الجوانب الإدارية والمالية مع اللاعب الذي قام بالتوقيع على عقده الجديد.

واستأنف الأهلي تدريباته الأحد ، بعد انتهاء الراحة السلبية، التي منحها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لمدة ثلاثة أيام عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق الأسبوع الماضي على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الغابة، وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل، في إطار التحضير لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا. ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.

رحلة النيجر

ومن جانبة فقد أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق سوف إلى النيجر يوم ١٤ أكتوبر الجاري، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، قد تحدث أمس عن البروتوكول الطبي الخاص برحلة النيجر، وقال إن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وجود مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأشار أبو عبلة إلى أن الأهلي سيجري مسحة طبية قبل السفر ، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع، إلى حين صدور أي تعليمات جديدة في هذا الملف خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.