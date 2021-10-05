/654580/وائل-جمعة-محمد-صلاح-أفضل-هدية-لمنتخب-مصر

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أنه سعيد للغاية بتواجده مع منتخب مصر خلال الفترة الحالية، وأنه سعيد بهذه المهمة الكبيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" كارلوس كيروش مدرب جيد وممتاز للغاية، ويركز دائما منذ اليوم الأول على الروح والجماعية".

وزاد" ليس الأهم من يلعب في الوقت الحالي، ولكن الأهم هو الأجهز من يشارك وينفذ الفكر الخاص بالمدرب من أجل إسعاد الشعب المصري".

وأكمل" كارلوس كيروش يركز دائما خلال الفترة الحالية، والجميع سعيد بالمهمة الحالية من أجل التواجد ومساعدة منتخب مصر والصعود لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، فهو حلم للجميع".

واختتم" أجمل هدية لمنتخب مصر هو تواجد محمد صلاح خلال المعسكر الحالي، فنحن نحب تواجده دائما وسعداء للغاية به وبجميع اللاعبين".

رضا عبد العال: ضياء السيد هو المدير الفني لمنتخب مصر وليس كارلوس كيروش.. والكرة المصرية تدار بالمحبة

أكد رضا عبد العالم، نجم الزمالك السابق، أن ضياء السيد سيكون المتحكم في التشكيل الرسمي لمباراة ليبيا القادمة بتصفيات كأس العالم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "البريمو" كارلوس كيروش لم يتدخل في تحديد تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا، والذي فاز به الفراعنة بثنائية نظيفة وسيتدخل في تشكيل المباراة القادمة الهامة".

وائل جمعة يتحدث عن محمد صلاح

وزاد" على أي أساس يتم تواجد محمد شوقي في جهاز منتخب مصر، وجاء في هذه المهمة بسبب أنه حبيب المسئوليين في اتحاد الكرة المصري".

وتابع" أحمد حسام ميدو يستحق التواجد مع منتخب مصر، كمدرب عام وإذا تحدث معه أي شخص سيوافق على مساعدة كارلوس كيروش في منتخب مصر لأنه يحتاج لمثل هذه الخطوة التدريبية".

وأكمل" أرفض العمل مع كارلوس كيروش، ومن الصعب أن أتواجد مع منتخب مصر مع هذه الأسماء المتواجدة خلال الفترة الحالية".

واختتم" مصر خيرها على الكل، وحسام حسن من الممكن أن يتواجد مع كارلوس كيروش، وهناك أحمد سامي مدرب سموحة، فعلى أي أساس يتواجد مدربين ليس لهم أي سيرة ذاتية تدريبية".

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن طلائع الجيش أستحق الفوز ببطولة السوبر المصري.