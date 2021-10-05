/654581/وائل-جمعة-الروح-هي-كلمة-السر-داخل-منتخب-مصر-ولا-ننظر-لمقارنات-لاعبي-الأهلي-والزمالك-ومباراة-ليبيا-بدون-حضور-جماهيري

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن وجود محمد صلاح يمثل قوة كبيرة لمنتخب مصر خلال الفترة الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" جميع لاعبي المنتخب بينهم روح جميلة، ولا توجد اي أزمات وهذا الأمر قبل تواجدنا وليس الأن فقط". وزاد" كارلوس كيروش شاهد بنفسه الروح الجميلة بين اللاعبين، وقال أن الجميع يتعامولا كروح الأسرة والمجموعة، وله تأثير إيجابي على العمل داخل أرض الملعب". وأكمل" لاعب كرة القدم عمره داخل أرض الملعب ساعتين فقط وباقي اليوم يكون خارج الملعب، والجميع يعمل بروح جميلة من أجل نجاح منتخب مصر". وواصل" منتخب مصر سوف يسافر بطائرة خاصة غلى ليبيا عقب نهاية المباراة الأولى، في الخامسة صباح السبت القادم". واختتم" مباراة مصر وليبيا ستكون بدون حضور جماهيري، وكنت أتمنى أن تتواجد الجماهير، ولكن سنتقاتل من أجل الفوز وطلبنا تواجد الجماهير ولكن نحترم القرارت بسبب قيود فيروس كورونا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وائل جمعة: «الروح» هي كلمة السر داخل منتخب مصر.. ولا ننظر لمقارنات لاعبي الأهلي والزمالك.. ومباراة ليبيا بدون حضور جماهيري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.