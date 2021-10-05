جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الغربية أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن مركز ومدينة قطور يوم السبت القادم، الموافق 9 من أكتوبر، من الساعة السابعة صباحا حتى التاسعة صباحا؛ وذلك لإجراء أعمال صيانة.





وذكرت المحافظة فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن المناطق التى تتأثر بانقطاع التيار؛ ستشمل الأماكن والمناطق المغذية على المحولات، وهى قرى سمتاى المجاورة، مهيبة بقاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة. وأشار إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن محلة روح مركز طنطا، يوم غد الأربعاء؛ لأعمال الصيانة، حيث تتأثر قرى محلة روح وطوخ مزيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة الغربية: فصل التيار الكهربائى عن مركز قطور ومحلة روح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.