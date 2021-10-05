انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد اجازة 6 اكتوبر بعد ترحيلها للقطاع العام والخاص والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعد كلمة موعد اجازة 6 اكتوبر من أكثر الكلمات بحثًا على جوجل، نظرًا لقرار الحكومة بتأجيل موعد اجازة 6 اكتوبر، حيث ينتظر هذه الإجازة كثير من المصريين العاملين بالقطاع العام والخاص، من أجل الاحتفال بذكرى حرب 6 اكتوبر، والاستمتاع بالحصول على إجازة رسمية بأجر كامل، وفقًا لما نصت عليه قوانين العمل.

موعد اجازة 6 اكتوبر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه تم ترحيل الإجازة إلى نهاية الأسبوع في يوم الخميس، وذلك لأن الحكومة أصدرت قرار قبل ذلك بترحيل جميع الإجازات من منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، وبهذه القرارات يكون موعد الإجازة يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر.

وتاكيدًا على هذا الكلام أصدر مجلس الوزراء بيان أنه تم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس نهاية الأسبوع، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر، ووفقًا للقانون هي إجازة بأجر كامل للعاملين القطاع العام والخاص.

وفي جانب متصل يوجد إجازات أخرى في هذا الشهر، وهي اجازة المولد النبوي الشريف والموافق يوم الاثنين 18 أكتوبر، ومن الممكن ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس 21 أكتوبر، وبهذه الإجازة ستكون هذه آخر إجازة يحصل عليها المواطنين في 2021، حيث وصل عدد الإجازات في 2021 إلى 18 يوم.

والجدير بالذكر أن القانون أتاح لجهة العمل أن تستدعي العامل في يوم الإجازة الرسمية، إذا تطلبت حاجة وجود العاملين، ولكن بشرط صرف مثلي الأجر عن أيام الإجازات الرسمية للعامل الذي يتم استخدامه في الإجازات الرسمية.