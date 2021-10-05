النائبة غادة علي من دوت الخليج: التنسيقية صوت الشعب بكل فئاته

/654582/النائبة-غادة-علي-من-تحيا-مصر-التنسيقية-صوت-الشعب-بكل-فئاته

تحدثت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تطلعاتها المستقبلية خلال الفترة المقبلة، ودور التنسيقية فى دور الانعقاد الأول.

دوت الخليج

النائبة غادة علي: مجلس النواب يشعر بالمواطن

وقالت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيننا منافسة شريفة، «نكمل بعض»، ونعمل وفق خطط موضوعة، وما لم يتحقق خلال دور الانعقاد الأول يتم فى الثاني.

وتابعت عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غادة علي:" مجلس النواب يلمس القيم المجتمعية للمواطنين، ويشعر بالمواطنين دون تمييز، وما تم طرحه من مشاريع خير دليل على ذلك".

النائبة غادة علي: تنسيقية شباب الأحزاب صوت الشعب

وحددت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، عدد من العناصر التى يقوم عليها علم البرلمان، مشيرة إلى أن العدل والتكافوء والمساواة، هو عنوان المرحلة الحالية.

واستكملت عضو مجلس النواب، النائبة غادة علي، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة هى صوت الشعب بكل فئاته.

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وألمحت عضو مجلس النواب، غادة علي، إلى أنها سعت خلال دور الانعقاد الثاني، إلى رغبتها فى التحويل إلى اللجنة الاقتصادية، مشيرة إلى أن هناك خطة محددة فى كل دور انعقاد، ومع استكمال دورها فى العمل داخل لجنة الشباب والرياضة رأت أن الدور الثاني سيكون دورى فى اللجنة الاقتصادية".