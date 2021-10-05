غادة علي بندوة دوت الخليج: بيئة الاستثمار في مصر ديناميكية وتحتاج إلى تطور تشريعي

/654583/غادة-علي-بندوة-تحيا-مصر-بيئة-الاستثمار-في-مصر-ديناميكية-وتحتاج-إلى-تطور-تشريعي

تحدثت النائبة غادة علي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عن انتقالها من لجنة الشباب والرياضة إلى اللجنة الاقتصادية، مشيرة إلى انها تقيس انتقالها من لجنة إلى لجنة حسب الاهداف، منوهة إلى ان الشئون الاقتصادية لجنة ثرية بالموضوعات خاصة انها لا تمس قطاع بعينة مثل اللجان الاخرى، بل تلمس قطاعات عديدة تهم المواطن.

دوت الخليج

النائبة غادة علي: اللجنة الاقتصادية تلمس مشاكل الشباب

وأشارت النائبة غادة علي خلال حوارها بندوة موقع دوت الخليج ان اللجنة الاقتصادية تلمس كل ما يتعلق بالاقتصاد المصري ومشاكل الشباب والتحديات التي تواجه المستثمرين سواء بالخارج او بالداخل، منوهة إلى أن الشباب المصري كنز من كنوز الدولة يجب ان يتم استغلالها وعدم التفريط فيها.

النائبة غادة علي: نحتاج إلى حسن الادارة المالية والتفكير خارج الصندوق

ولفتت عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان النائبة غادة علي، أن لدبها العديد من التشريعات التي سيتم العمل عليها اهمها قانون المالية الموحد، مؤكدة أن الفكرة الان أصبحت تتمثل في مواجهة العجز بما يتوافر من امكانيات ، منوهة إلى وجود ثغرات في التشريعات تتسبب في التعقيدات المالية، وبالتالي نحن في حاجة إلى حسن الادارة المالية والتفكير خارج الصندوق والرقابة.

النائبة غادة علي: نحتاج لسماع الشباب المقبل على الاستثمار

وتابعت النائبة غادة علي أننا في حاجة لسماع المستثمر والشباب المقبل على الاستثمار، مشيرة إلى أن البيئة في مصر ديناميكة وتتغير دائما ، حيث ان التغيير يحتاج إلى تجديد في مشاريع القوانين للتلائم مع البيئة الاستثمارية، وقياس الاثر التشريعي بشكل صحيح والذي يتم عن طريق الحوار المجتمعي مع الفئة المعنية به.