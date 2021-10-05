الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» يعلن الشعار الرسمي ليورو 2024 بألمانيا

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن شعار بطولة كأس أمم أوروبا 2024 “يورو 2024”، والتي ستستضيفها الأراضي الألمانية.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ونشر " يويفا" عبر موقعه الإلكتروني شعار البطولة، والمكون من من ألوان الدول الـ 55 الأعضاء، حيث تم حسر تلك الألوان فى 6 ألوان فقط وهي الأخضر والأحمر والأبيض والأسود والأزرق والأصفر.
موعد انطلاق يورو 2024
وستنطلق النسخة السابعة عشر من البطولة في الرابع عشر من يونيو إلى الرابع عشر من يوليو.
وشهدت بطولة اليورو 2020 على أحداث لم تحدث من قبل في البطولة، والتي تم تنظيمها في 11 مدينة مختلفه على مستوى القارة الأوروبية، في ظل انتشار فيروس كورونا.
وستقام المباريات الـ 51 لـ بطولة كأس الأمم الأوروبية في عشرة ملاعب مضيفة في ألمانيا في شهري يونيو ويوليو لعام 2024، على أن يتم تأكيد الجدول الزمني الكامل للمباريات في أوائل عام 2022.
نتيجة مباراة نهائي يورو 2020
وتربع منتخب إيطاليا بقيادة مدربه روبرتو مانشينى، على عرش القارة العجوز بعدما نجح فى التتويج بلقب أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب المنتخب الإنجليزى وسط أرضه وجماهيره، حيث فاز الآزورى بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي أقيمت على مدار شهر في 11 مدينة أوروبية مختلفة.
ترتيب أفضل عشرة أهداف في بطولة يورو 2020
1 باتريك شيك (منتخب التشيك في شباك اسكتلندا)
2 - بول بوجبا (فرنسا في شباك سويسرا)
3 - لوكا مودريتش (كرواتيا في شباك اسكتلندا)
4 - لورنزو إنسيني (إيطاليا في شباك بلجيكا)
5 - كيفين دي بروين (بلجيكا في شباك الدنمارك)
6 كريستيانو رونالدو (البرتغال في شباك المجر)
7 - ألفارو موراتا (إسبانيا في شباك إيطاليا).
8 ميكيل دامسجارد (الدنمارك في شباك إنجلترا)
9 - أندريه يارمولينكو (أوكرانيا في شباك هولندا)
10- فيديريكو كييزا (إيطاليا في شباك إسبانيا)
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