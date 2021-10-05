/654585/غادة-علي-فى-التنسيقية-لابد-أن-ننفذ-الوعد-وننطلق-من-منهج-السياسة-بمفهوم-جديد

أكدت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن التنسيقية تتبع منهج للسياسية وهو «السياسة بمفهوم جديد» والذى يقوم على ضرورة تنفيذ الوعد الذى نقدمه للمواطنين، وذلك انطلاقًا من اليمين الذى عاهدنا على الالتزام به.

دوت الخليج

غادة علي: اختياري الشغل فى المناطق النائية له اتصال مباشر بالأمن القومى

وتابعت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حديثها خلال ندوة دوت الخليج:" اختياري الشغل فى المناطق النائية له اتصال مباشر بالأمن القومي، واقترابي بالقاعدة الممتدة من العسكريين أثر على شخصيتي، وما استنتجته أن السياسي لابد أن يمارس السياسة فى كل مناحي الحياة.

غادة علي: الواحات البحرية تعرضت للتشتت الإداري

وأضافت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، قائلة:" الواحات البحرية وصمت بعد الحادث التى وقع فيها، وتعرضت للظلم، كما أنها انتقلت إداريًا بين 5 محافظات، وهو ما أدى إلى التشتت الإداري.

وأكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، أن المواطنين فى الواحات البحرية تلقوا حالة الإقبال من جانبنا بترحاب شديد، وهو ما دفعنا مباشرة العمل على حل كافة المشاكل المتصلة بهم".