مي عمر تكشف حقيقة عمل جزء ثاني من مسلسل «لؤلؤ»

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كشفت الفنانة المتألقة مي عمر عن حقيقة عمل جزء ثاني من مسلسلها «لؤلؤ» الذي حقق نجاحا ساحقا خلال فترة عرضة، وانقلبت له السوشيال ميديا بقصته.

دوت الخليج يرصد حقيقة عمل جزء ثاني من مسلسل لؤلؤ

قالت مي عمر خلال لقائها ببرنامج MBC Trending أنه في إمكانية لتقديم جزء ثاني من مسلسل «لؤلؤ» لكنها لم تؤكد على الأمر بشكل رسمي، في حين أنها من المقرر ان تحضر لعمل درامي جديد خلال الفترة المقبلة مشيرة إلى أنه سيكون مفاجأة للجمهور.

مي عمر تحتفل بميلاد محمد سامي

هذا وقد احتفلت مي عمر مؤخرا بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد سامي، اذ نشرت صورة رومانسية تجمعها بمحمد سامي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلقت عليها مغازلة: “عيد ميلاد سعيد يا راجلي، أنت الدليل على وجود الرجال المثالين.. أحبك".

مي عمر تشارك في مسلسل بضع ساعت يوما ما

من ناحية أخرى، تشارك مي عمر أيضا في مسلسل «بضع ساعات في يوم ما» بجانب أحمد خالد صالح عدد كبير من الفنانين على رأسهم والفنان أحمد حاتم والفنانة عائشة بن أحمد، وتتشابه قصة العمل مع الرواية الأصلية، مع بعض التغييرات التي حدثت في السيناريو لكي تتناسب مع السياق الدرامي.

مي عمر ومحمد سامي يجتمعان في مسلسل نسل الأغراب

وكان قد اجتمع الثنائي مي عمر ومحمد سامي من خلال مسلسل “نسل الأغراب” الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي،وحقق ردود فعل إيجابية وإشادات فائقة من قبل الجمهور، وشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم أحمد السقا وأمير كرارة، ودياب وفردوس عبدالحميد وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وغيرهم.

كما تألق الثنائي قبلها في مسلسل “لؤلؤ” التي تدور أحداثة في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة لؤلؤ، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلة صعودها إلى عوالم الشهرة والنجومية.