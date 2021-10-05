غادة علي لـ دوت الخليج: نسعى أن نكون عين ولسان المواطن لعرض وتلبية كل مطالبه

/654587/غادة-علي-لـ-تحيا-مصر-نسعى-أن-نكون-عين-ولسان-المواطن-لعرض-وتلبية-كل-مطالبه

قالت النائبة غادة علي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، انه سيكون هناك مؤتمر بالواحات البحرية في القريب العاجل من أجل عقد لقاءات خاص بسيدات الواحات للحديث معهم، حيث انه يوجد كسر لحاجز الخوف للسيدة المصرية، على الرغم أنها لا تتطلب إلا حقوقها التي يجب أن تتوافر لها.

دوت الخليج غادة علي: التنسيقية تهدف لترك أثر ايجابي في نفوس المواطنين وأشارت النائبة غادة علي خلال حوارها بندوة موقع دوت الخليج، أن اهداف تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، تكمن في ترك أثر ايجابي في نفوس المواطنين، موضحة ان اهداف التنسيقية وعملها ليست غاية على الاطلاق بل وسيلة من أجل تحقيق كل ما نريده من زيادة الهوية والوطنية للمصريين وترك أثر ايجابي لديهم. غادة علي: يوجد تغيير كبير في ثقافة المواطن وتابعت عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، النائبة غادة علي، أن التنسيقية تهدف إلى أن تكون صوت المواطن القريب والبعيد، وتكون لسانه وعينه لعرض كل مطالبه، معبرة عن سعادتها لتغيير ثقافة المواطن وادراكه بما يتم حوله من عمل وجهود، قائلة:" المواطن يعي ما يقوم به نواب التنسيقية ويتابع تحركاتنا من خلال صفحاتنا وجولاتنا".

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