جامعة الأزهر تبحث احتياجات دولة تشاد من الأجهزة الطبية

جدة - نرمين السيد - توجه وفدٌ علمى برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، يصاحبه عددٌ من أساتذة كلية الطب والمتخصصين بجامعة الأزهر للوقوف على احتياجات كلية الطب بجامعة الملك فيصل الحكومية بتشاد من الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة فى أسرع وقت.





يأتى ذلك بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف ومتابعة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، وتلبية لحاجة الشعب التشادى من رعاية صحية تتطلب إجراء عمليات جراحية حرجة. وذكر بيان أصدرته جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، أن قرار فضيلة الإمام الأكبر بإرسال قافلة استطلاعية فى ضوء دراسة لتقييم الوضع الصحى والطبى فى دولة تشاد، جاء عقب تسيير الأزهر الشريف مجموعة من القوافل الطبية والإغاثية إلى دولة تشاد. وأوصى أطباء القوافل الأزهرية بضرورة دعم تشاد بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وتدريب الأطباء التشاديين وطلاب كليات الطب هناك والعمل على تنمية مهاراتهم فى مختلف التخصصات، إضافة إلى القوافل الطبية والإغاثية التى يسيرها الأزهر إلى تشاد بشكل دورى.

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