وفى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أوضح "المواطن الذى سيتوجه لمصلحة حكومية لن يحصل على الخدمة إلا من خلال خلال تقديمه شهادة تثبت حصول على اللقاح".
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد تطبيق هذا التوجه، مشيرا إلى أن الأمر سيحسم بعد الانتهاء من قرار تطعيم الموظفين الذين لن يسمح لهم بدخول مقار عملهم إلا بعد الحصول على اللقاح.
وأوضح أنه تم تطعيم بالفعل ثلاثة ملايين موظف، فيما يتبقى نحو 500 ألف موظف فقط، يجرى العمل على تطعيمهم فى الوقت الراهن.
وأكد السفير نادر سعد، أنه سيصدر قرار من وزارة الصحة والسكان قريبا بعدم اشتراط التسجيل المسبق للحصول على اللقاح، مشيرا إلى أن أى مواطن يمكنه التوجه إلى أي من المراكز الـ 1100 للحصول على اللقاح فى نفس اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة: هناك توجه بعدم حصول المواطن على أى خدمات إلا بعد حصوله على اللقاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.