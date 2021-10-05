الحكومة: هناك توجه بعدم حصول المواطن على أى خدمات إلا بعد حصوله على اللقاح

جدة - نرمين السيد - قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك توجه نحو إصدار قرار بعدم السماح للمواطن بدخول مصلحة حكومية، أو حصوله على أى خدمات من أى جهة حكومية، إلا إذا كان حاصلا على لقاح كورونا.





وفى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أوضح "المواطن الذى سيتوجه لمصلحة حكومية لن يحصل على الخدمة إلا من خلال خلال تقديمه شهادة تثبت حصول على اللقاح".

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد تطبيق هذا التوجه، مشيرا إلى أن الأمر سيحسم بعد الانتهاء من قرار تطعيم الموظفين الذين لن يسمح لهم بدخول مقار عملهم إلا بعد الحصول على اللقاح.

وأوضح أنه تم تطعيم بالفعل ثلاثة ملايين موظف، فيما يتبقى نحو 500 ألف موظف فقط، يجرى العمل على تطعيمهم فى الوقت الراهن.

وأكد السفير نادر سعد، أنه سيصدر قرار من وزارة الصحة والسكان قريبا بعدم اشتراط التسجيل المسبق للحصول على اللقاح، مشيرا إلى أن أى مواطن يمكنه التوجه إلى أي من المراكز الـ 1100 للحصول على اللقاح فى نفس اليوم.