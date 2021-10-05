صحيفة "ناسيونال" البرتغالية: الأهلى يتفق مع فيريرا لخلافة موسيمانى

زعمت تقارير صحفية برتغالية عن توصل النادى الأهلى لاتفاق مع المدير الفني المخضرم جيسوالدو فيريرا لقيادة الفريق خلفا للمدير الفني الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، ليعود إلى مصر مرة أخرى بعد توليه فريق الزمالك في السابق.

وفقا لصحيفة "ناسيونال" البرتغالية، فإن فيريرا صاحب الـ75 عاما، سوف يعود مرة أخرى إلى مصر لقيادة القطب الثانى فريق الأهلى، بعد توصله لاتفاق مع مسئوليه لتولى المهمة بديلا للمدير الفني الحالي بيتسو موسيمانى.

أضافت الصحيفة أن المدرب السابق لنادي بورتو، سبورتنج ، بنفيكا ، براجا وبوافيستا، الذي درب الموسم الماضي، يضم إلى مسيرته اسم أحد أكثر الأندية شهرة في العالم، مشيرة إلى أن في تاريخ الأهلي هناك 42 بطولة مصرية، 37 كأسًا. و 10 بطولات دوري أبطال إفريقيا، أربعة منهم على يد البرتغالي مانويل جوزيه، أحد أعظم شخصيات النادي المصري في القرن الحادي والعشرين.

صحيفة ناسيونال البرتغالية

وتعرض موسيمانى لانتقادات قوية من جماهير النادى الأهلى بعد خسارة لقبى الدورى المصرى الممتاز لصالح الغريم التقليدى الزمالك، وأخيرا كأس السوبر المصرى الذى توج به فريق طلائع الجيش، وطالب قطاع عريض منه برحيل المدرب الجنوب أفريقي.

وتولى موسيمانى قيادة الأهلي العام الماضي، خلفًا للسويسري رينييه فايلر، وفي موسمه الأول مع المارد الأحمر، حقق دوري أبطال إفريقيا مرتين، وكأس السوبر المصري، وكأس مصر، والمركز الثالث في كأس العالم للأندية.

يذكر أن فيريرا توج في وقت سابق مع الزمالك بالدوري والكأس في موسم واحد، قبل أن يرحل عن الفريقي ليتولي تدريب السد القطري.