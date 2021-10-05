الزمالك يستأنف تدريباته غداً في الساعة الخامسة مساء

/654588/الزمالك-يستأنف-تدريباته-غدا-في-الساعة-الخامسة-مساء

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساء غد الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، عقب انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للفريق لمدة خمسة أيام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.

موعد سفر بعثة الزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وديا مع نظيره الاتحاد الليبي يوم الجمعة المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

نادي توسكر الكيني

تأسس نادي توسكر الكيني في مدينة نيروبي عام 1969، وكان يحمل اسم “كينيا بريويريس” حتى عام 1999، عندما تم تغيير اسمه إلى “توسكر”.

نجح توسكر في الحصول على الدوري الكيني في 12 مناسبة، بالتساوي مع ليوباردز، خلف فريق جورماهيا الذي حصل على لقب الدوري الكيني في 19 مناسبة، ونجح الفريق في الحصول على لقب كأس رئيس كينيا 4 مرات، فيما فاز ببطولة كأس السوبر الكيني في مناسبتين.

مشاركة توسكر في إفريقيا

وعلى مستوى دوري أبطال أفريقيا شارك الفريق في خمس نسخ من قبل وتعد النسخة الحالية هي المشاركة السادسة له، ونجح توسكر في الوصول إلى دور الـ32 في 3 مناسبات، بينما خرج من الدور التمهيدي في مناسبتين.

وكان توسكر الكيني تعاقد مع 12 لاعبا في الفترة الماضية قبل مشاركته في دوري أبطال أفريقيا، ويعتمد الفريق على تشكيل مكون من ايمري مفيكير وكلود سينجا وايجوين اسيك وتشارلز موماني وهيلاري واندر وابولو اوتينو وجاكسون ماشاريا ودانيال ساكاري وبونفيس موشيري و شامي كيبوانا وجوشا ابراهيم.