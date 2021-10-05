/654589/بالشروط-فتح-باب-التحويل-بين-كليات-الأزهر-للمستجدين-والمتخلفين-عن-تسجيل-الرغبات

دوت الخليج

وأتاحت جامعة الأزهر، التحويل بين الكليات للطلاب المستجدين عبر الرابط التالي:

https://tansik.egypt.gov.eg/atransfer/main.aspx

وأكدت جامعة الأزهر، أنه يمكن للطلاب المستجدين التحويل إلى أي كلية شرط أن تكون واقعة في نطاقهم الجغرافي ويبلغ المجموع الحاصلين عليها الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية، وذلك عبر رابط تسجيل الرغبات على بوابة الحكومة المصرية.

ولفتت إلى أن تحويل طلاب النقل بين الكليات متاح ورقيا بشرط أن تكون الكلية المحول إليها الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بها خلال العام الدراسي الذي حصل فيه على الثانوية الأزهرية.

ننشر الأوراق المطلوبة لتقدم الطلاب المستجدين للالتحاق بجامعة الأزهر

وأعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أمس، نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم.

وتبدأ جامعة الأزهر، خلال ساعات استقبال أوراق الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، بكليات القاهرة والأقاليم بجامعة الأزهر، الذي يبدأ السبت المقبل.

وحصل موقع دوت الخليج على الأوراق المطلوبة من الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية للالتحاق بجامعة الأزهر، والتي جاءت كما يلي:

١- أصل شهادة الثانوية + 5 صور للشهادة.

٢-شهادة الميلاد+5 صورة منها.

٣- 5 صور لبطاقة الرقم القومي.

٤- ٣ صور من بطاقة الترشيح.

٥- نموذج 2 جند.

٦- نموذج 6 جند أو 7 جند.

٧- 8 صور شخصية ٤*٦ مكتوب على ظهرها اسم الطالب.

٨- ملف بلاستيك.

٩- 200 جنيه مصاريف

الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم

جدير بالذكر أن أن مصدر بجامعة الأزهر، قال إنه سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، الأحد المقبل.

دوت الخليج

وأضاف في تصريحات لتحيا مصر، إن جامعة الأزهر ستعلن عن نتيجة تنسيق القبول للطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية للعام الجامعي 2021\2022، يوم الأحد المقبل.

الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم

وكشف المصدر، أن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر يبحث حاليا توحيد تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم بالنسبة لكليات القمة للبنين والبنات.

تنسيق القبول بالأزهر

وفتحت جامعة الأزهر، الثلاثاء، باب تسجيل رغبات الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

وأتاحت جامعة الأزهر، التسجيل بالمرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر الأن، لطلاب الدور الثاني للشهادة الثانوية، والذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى، عبر الرابط التالي:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة أنهت الاستعداد لتسجيل رغبات الناجحين في الشهادة الثانوية للقبول بكليات القاهرة والأقاليم للعام الدراسي 2021\2022.