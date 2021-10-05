انطلاق احتفالات وزارة الشباب والرياضة بذكري إنتصارات حرب أكتوبر«صور»

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ضمن احتفالات وزارة الشباب والرياضة بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، نظم اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للاتحادات النوعية واللجان الرياضية) بالوزارة، احتفالية تحت عنوان "بمصرنا نحتفل ..وبجيشنا نفاخر" ، وذلك بمحافظة بورسعيد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت الاحتفالية حضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ورئيس جامعة بورسعيد، وتضمنت إقامة مهرجان دراجات، ومسيرة مشي، وندوة ثقافية توعوية حول انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والحديث عن معركة رأس العش والتي تحدث بها أبطال حرب اكتوبر منهم اللواء محي نوح قائد الكتيبة ٣٩ قتال واللواء أيمن حب الدين، كما شارك بالندوة كل من الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، والفنان القدير سامح الصريطي واللواء فكري صالح.

الندويات الإعلامية

أدار الندوة الإعلامي أشرف محمود سكرتير عام اتحاد الاتحادات ورئيس اتحاد الثقافة الرياضية، بحضور الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة للتنمية الرياضية، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، و محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية واللجان الرياضية، والدكتور حسني غندر نائب رئيس اتحاد الاتحادات، و خالد النحله وكيل الرياضة بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ورؤساء الاتحادات النوعية منهم رؤساء "الرياضة للجميع، الثقافة الرياضية، مراكز شباب مصر ، الألعاب الإلكترونية، الحمام الزاجل، استريت ورك اوت، الملاحة الرياضية، المدارس والجامعات والمعاهد العليا"، ولفيف من الإعلاميين منهم الصحفي الكبير أيمن بدرة نائب رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، وشريف عبد القادر ورامي عبد الحميد .

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بالإضافة إلى اقامة حمامات سباحة متعددة عبارة عن حمام سباحة اوليمبي على مساحة ٣٠٠٠م وحمام سباحة نصف اوليمبي على مساحة ٢٠٠٠م، وانشاء ملعب كرة السلة على مساحة ٢٥٠٠م لاستقطاب اكبر عدد من الشباب الهاوي والمحب للرياضة والعمل على تكوين فرق من الاعمار المختلفة للقدرة على المنافسة، وانشاء ملعب ثلاثي اكريليك على مساحة ٢٥٠٠م عبارة عن كرة سلة وكرة طائرة وكرة يد .

كما استمعا الى شرح تفصيلى عن الأعمال المزمع تنفيذها وفق أحدث النظم السياحية وأحدث الطرز العالمية للوصول إلى نادي دولي ،وذلك لخدمة الأنشطة الرياضية وكمتنفس للمواطنين من أبناء المركز والمترددين والزوار وخاصة وجودة ضمن مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون