/654592/أنباء-عن-إصابة-محمد-الشناوي-خلال-تدريبات-منتخب-مصر-قبل-لقاء-ليبيا-تعرف-على-التفاصيل

يستعد منتخب مصر لمباراة ليبيا مساء الجمعة، على ملعب برج العرب، وذلك ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث إسلام الشاطر، مقدم البرامج بقناة الأهلي، أن محمد الشناوي أشتكى من الإصابة بالعضلة الخلفية، وغادر مران الفراعنة، الذي تم اليوم.

وفي حال تأكيد غصابة محمد الشناوي ستكون الإصابة صعبة وقوية على صفوف منتخب مصر، خاصة قبل مباراة ليبيا الهامة في نهاية هذا الأسبوع.

وإذا غاب محمد الشناوي عن مباراة ليبيا سيكون الحارس الثاني محمد أبو جبل حاضراً بشكل أساسي في المباراة للمشاركة، والدفاع عن عرين منتخب مصر.

وائل جمعة: «الروح» هي كلمة السر داخل منتخب مصر.. ولا ننظر لمقارنات لاعبي الأهلي والزمالك.. ومباراة ليبيا بدون حضور جماهيري

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن وجود محمد صلاح يمثل قوة كبيرة لمنتخب مصر خلال الفترة الحالية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" جميع لاعبي المنتخب بينهم روح جميلة، ولا توجد اي أزمات وهذا الأمر قبل تواجدنا وليس الأن فقط".

إصابة محمد الشناوي

وزاد" كارلوس كيروش شاهد بنفسه الروح الجميلة بين اللاعبين، وقال أن الجميع يتعامولا كروح الأسرة والمجموعة، وله تأثير إيجابي على العمل داخل أرض الملعب".

وأكمل" لاعب كرة القدم عمره داخل أرض الملعب ساعتين فقط وباقي اليوم يكون خارج الملعب، والجميع يعمل بروح جميلة من أجل نجاح منتخب مصر".

وواصل" منتخب مصر سوف يسافر بطائرة خاصة غلى ليبيا عقب نهاية المباراة الأولى، في الخامسة صباح السبت القادم".

واختتم" مباراة مصر وليبيا ستكون بدون حضور جماهيري، وكنت أتمنى أن تتواجد الجماهير، ولكن سنتقاتل من أجل الفوز وطلبنا تواجد الجماهير ولكن نحترم القرارت بسبب قيود فيروس كورونا".

وائل جمعة: محمد صلاح أفضل هدية لمنتخب مصر

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أنه سعيد للغاية بتواجده مع منتخب مصر خلال الفترة الحالية، وأنه سعيد بهذه المهمة الكبيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" كارلوس كيروش مدرب جيد وممتاز للغاية، ويركز دائما منذ اليوم الأول على الروح والجماعية".

وزاد" ليس الأهم من يلعب في الوقت الحالي، ولكن الأهم هو الأجهز من يشارك وينفذ الفكر الخاص بالمدرب من أجل إسعاد الشعب المصري".