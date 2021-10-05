جدة - نرمين السيد - قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك توجها من وزارة الصحة لخفض سن التطعيم حتى 12 عاما، إذا توفرت كميات كبيرة من اللقاحات، مشيرا إلى أنه لحين توفير اللقاحات المناسبة فإنه يمكن خفض السن تدريجيا لـ15 سنة.





وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أوضح السفير نادر سعد: "ننتظر الكميات المناسبة والنوعيات المناسبة، لأن النوعيات المناسبة لسن 12 سنة أمر تحدده اللجنة العلمية لمكافحة كورونا". وأشار متحدث الوزراء إلى أنه من المخطط أن يتم العام الدراسى دون توقفات فى المدارس والجامعات، عن طريق تطعيم كل من هو فوق 18 عامًا، مشددا على أنه لن يدخل أحد الحرم الجامعى دون تطعيم. وبين سعد أنه ربما تكون هناك فرصة فى بداية العام الدراسى للتطعيم، مشيرا إلى أن الجامعات التى قطعت شوطا أكبر فى التطعيم، قد تطبق القرار قبل ذلك، وربما يعلن وزير التعليم العالى موعدا موحدا لكل الجامعات والمعاهد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. متحدث الوزراء: الصحة قد تتوجه لخفض سن التطعيم تحت 15 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.