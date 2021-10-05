أحمد الطاهرى: نصر أكتوبر ليس مجرد ذكرى لكنه رؤية وإرادة وطن لا تلين

جدة - نرمين السيد - وأوضح الطاهرى: "48 سنة على درس أكتوبر، 48 سنة على معجرة أكتوبر، نصر أكتوبر ليس مجرد ذكرى، النصر رؤية وإرادة وطن لا تلين، النصر العظيم فى حرب أكتوبر يستحق أن يناقش ويدرس ويبحث".

وأشار إلى أن العمل العسكرى هو مواصلة السياسة لكن بطريقة أخرى، متسائلا: "هذه الحرب علينا أن نبحث فيها كيف تم التمهيد لها، كيف مهدت لها السياسة، كيف تمت إدارة القتال، كيف تم تحقيق النصر العسكرى العظيم، وخلق معادلة جديدة وظفتها السياسة فيما بعد لتحقيق الهدف الاستراتيجى وهو تحرير كامل التراب الوطنى".

ولفت إلى أن هذا المفهوم الشامل للحرب، يكتشف أن مصر فى حالة حرب مستمرة، لكن باختلاف الوسائل والأدوات.

وأوضح أن "الحرب هى صراع إرادات وتستخدم فيها كل الوسائل بما فيها العمل العسكرى لتغيير موازين من أجل تحقيق هدف استراتيجى وآخر سياسى، وهذا ما ينطبق على حرب أكتوبر عام 1973".

وأشار الطاهرى، إلى أن "حرب أكتوبر استراتيجية متكاملة، تشمل معجزة العبور، وأيام المعارك وصولا إلى وقف إطلاق النار، فهى حرب غيرت كل المعادلات".