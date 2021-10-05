الشاطر: أنباء عن إصابة الشناوى بالخلفية وعدم استكمال مران المنتخب

كشف إسلام الشاطر لاعب الأهلى السابق، أن هناك أنباء تؤكد أن محمد الشناوى حارس منتخب مصر والأهلى تعرض للإصابة ولم يكمل مران الفراعنة مساء الثلاثاء استعدادا لمباراتى منتخب ليبيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

قال إسلام الشاطر خلال تقديمه برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: " أن الشناوى لم يكمل تدريب المنتخب مساء الثلاثاء بسبب آلام فى العضلة الخلفية، ونتمنى أن يكون اللاعب سليم".

وأضاف الشاطر: "كلنا فى ضهر منتخبنا الوطني، وكلامنا عن غياب محمد شريف ومحمد مجدى أفشة لأن يهمنا المنتخب يكون فى أفضل صورة".

وخاض منتخب مصر تدريبه مساء اليوم استعدادا للقاء ليبيا الجمعة المقبل بمشاركة جميع لاعبيه بعد انضمام محمد صلاح، باعتباره آخر اللاعبين المنضمين لصفوف المنتخب.

وحرص محمد صلاح على عقد جلسة مع البرتغالي كارلوس كيروش على هامش مران المنتخب والحديث عن بعض التفاصيل الخاصة بتحضيرات المنتخب وخطته للمرحلة القادمة.

وانضم اليوم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفريق ببرج العرب قادمًا من مطار القاهرة الذي وصله صباح اليوم ، فيما سيشارك مع المنتخب تدريباته المسائية التي ستقام بستاد الجيش ببرج العرب.