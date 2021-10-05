الصحة: الموقف الوبائى لكورونا ثابت.. ودراسة لتطعيم طلاب الثانوية وما أصغر

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن الموقف الوبائي الحالي به ثبات في أرقام الإصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى تحديث الخطة الوقائية الخاصة بالمنشآت التعليمية للوقاية من الفيروس المستجد، مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأضاف عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن الخطة المذكورة سلفا في الأعلى مسئولة عنها الإدارات التعليمية وهي التي تشرف بشكل مباشر على الخطة والإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة مع بداية العام الجديد للدراسة، مردفا: "وزارة الصحة قالت إنه خلال شهر ستكون هناك دراسة وننجز لتطعيم الطلاب وتلاميذ المرحلة الثانوية كمرحلة أولى، في ضوء توافر اللقاحات التي باتت متوافرة حاليا بمصر، ويجري دراسة تطعيم الفئات الأصغر من هذه الفئة من الطلاب أيضا".
وأوضح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، أنه حال اكتشاف حالات مصابة بكورونا داخل المدارس بعد انطلاق العام الدراسي الجديد، سيكون مناظرة الحالة المصابة وإخضاعها للعلاج والإجراءات الصحية المتبعة بعد عزلها.
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