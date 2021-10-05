/654594/حسين-السمري-لا-نجد-تفسيرا-لعدم-دعوة-مسئولي-الزمالك-لحفل-افتتاح-كأس-العالم-للأندية-لكرة-اليد-ودعوة-محمود-الخطيب-وحسن-حمدي

أكد حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أنه كان لابد أن يتم توجيه الدعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد لرئيس النادي في حفل افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "مساء أون تايم" لم يتم توجيه الدعوة لرئيس الزمالك العام الماضي أيضا في قرعة بطولة العالم الماضية، وهذا الأمر مكرر ولا نعرف أسبابة".

وزاد" لم نغير موعد مران الفريق خلال حفل الافتتاح، لأنه لم يتم الدعوة لرئيس نادي الزمالك حسين لبيب، وتواجد رؤساء أندية غير مشاركين في البطولة".

وتواجد محمود الخطيب وحسن حمدي ممثلين عن النادي الأهلي، ولم يتم توجيه الدعوة لنادي الزمالك واللاعبين لحضور حفل الافتتاح.

وأكمل" كان من المفترض أن يتم توجيه الدعوة لرئيس الزمالك قبل أي شخصية مصرية مع الإحترام للجميع، لتواجد نادي الزمالك ممثلاً عن مصر بطريقة رسمية".

حسين السمري يكشف تفاصيل انتخابات نادي الزمالك وحقيقة ترشح حسين لبيب

أكد حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أنه تم الدعوة لانتخابات نادي الزمالك بشكل رسمي خلال الفترة القادمة، بداية من اليوم وحتى الثامن من أكتوبر القادم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" يجب أن يكون المرشح مصري الجنسية، وأول عضو ترشح للانتخابات هو عمر هريدي، على مقعد الرئيس، وبعد نهاية التقدم بالطلبات، يجتمع مجلس الإدارة لمدة أسبوع، ثم يتم تريتب الأعضاء من جديد".

كأس العالم للأندية لكرة اليد

وزاد" اللجنة الأولمبية سوف تعتمد الأسماء، وأي مرشح يرى أن إستبعاده به أي ضرر عليه أن يتوجه للجنة الأولمبية المصرية، للفصل في هذا الأمر، ثم تقام الانتخابات يوم 19 نوفمبر القادم".

وواصل" حسين لبيب يحق له الترشح لانتخابات الزمالك بشكل رسمي بدون تقدم الاستقالة، ولم يصل إلينا أي طلب بخصوص هذا الأمر بضرورة حدوث هذا الأمر، وأي مجلس إدارة من حقه التواجد حتى نهاية الانتخابات".

وأردف" يحق لمجلس الإدارة الإشراف على الانتخابات بشكل طبيعي، ولا يوجد أي فرق بين المجلس المنتخب والمعين، وإذا جاء إلينا أي خطاب من الوزارة أو المديرية بغير ذلك سنقوم بتطبيق هذا الأمر مباشرة".

واختتم" حتى الأن الانتخابات تقام على يوم واحد فقط، وهذا ما تنص عليه اللائحة الإسترشادية، وتم بطلان لائحة النادي بعد بلاغ ممدوح عباس رئيس النادي السابق، ومجلس الإدارة القادم يحق له عمل جمعية عمومية، وستكون هي النظام الأساسي للنادي، ويتواجد رئيس ونائب، وأمين صندوق، وعدد 9 أعضاء فوق السن، وعدد 3 أعضاء تحت السن".