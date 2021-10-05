/654595/حسين-السمري-يكشف-مصير-انتخابات-نادي-الزمالك-ومصير-تنقية-العضويات

أكد حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أنه كان هناك تنسيق من أجل فتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك قبل الإعلان عنها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" تحدثنا وطلبنا تواجد لجنة تنقية العضويات وحدث ذلك وتواجدت اللجنة داخل النادي قبل أسبوعين، وتم تقنين هذا الأمر وكانت اللجنة تباشر عملها".

وأكمل" لابد أن يتم الانتهاء من تنقية العضويات قبل 31 أكتوبر الجاري، ونأمل أن ينتهي هذا الأمر قبل نهاية هذا الشهر، وأن يكون هناك وقت كافي لحل هذا الأمر".

وزاد" سننتظر 45 يوما بعد نهاية 31 أكتر في حال تم تقنين العضويات الخاصة بعضويات نادي الزمالك من أجل الانتهاء من هذا الأمرط.

وأردف" مديرية الشباب والرياضة قامت بتزويد الأعضاء وعدد ساعات أكثر من أجل الانتهاء من أزمة تنقية العضويات خلال الفترة القادمة".

وواصل" تم تجديد 70 ألف عضوية بنادي الزمالك الخاصة بالأعضاء، ولا نعلم ما الموقف القانوني الخاص بتنقية العضويات الخاصة بالأعضاء، والقيمة المضافة لم يتم تحصيلها من جميع الأعضاء، وهي من أهم الشروط لسريان العضوية وتقنينها".

حسين السمري: لا نجد تفسيرا لعدم دعوة مسئولي الزمالك لحفل افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد ودعوة «محمود الخطيب وحسن حمدي»

أكد حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أنه كان لابد أن يتم توجيه الدعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد لرئيس النادي في حفل افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "مساء أون تايم" لم يتم توجيه الدعوة لرئيس الزمالك العام الماضي أيضا في قرعة بطولة العالم الماضية، وهذا الأمر مكرر ولا نعرف أسبابة".

انتخابات نادي الزمالك

وزاد" لم نغير موعد مران الفريق خلال حفل الافتتاح، لأنه لم يتم الدعوة لرئيس نادي الزمالك حسين لبيب، وتواجد رؤساء أندية غير مشاركين في البطولة".

وتواجد محمود الخطيب وحسن حمدي ممثلين عن النادي الأهلي، ولم يتم توجيه الدعوة لنادي الزمالك واللاعبين لحضور حفل الافتتاح.

وأكمل" كان من المفترض أن يتم توجيه الدعوة لرئيس الزمالك قبل أي شخصية مصرية مع الإحترام للجميع، لتواجد نادي الزمالك ممثلاً عن مصر بطريقة رسمية".