/654596/علاء-عابد نصر-أكتوبر-كان-وسيظل-علامة-مضيئة-في-سجل-الانتصارات-المصرية-وعنوانا-للتضامن-العربي

هنأ النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الإرهاب والتطرف، الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والشعب المصري والقوات المسلحة المصرية الباسلة ورجال الشرطة المصرية ، بالذكرى الـ 48 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة، ذلك النصر العظيم الذي رفع راية مصر بين الأمم وأثبت للعالم أجمع أن الجندي المصري لا يقهر.

حرب أكتوبر تعد درسًا للعالم أجمع بأن مصر قادرة على إعادة تغيير أي وضع لا ترضى عنه

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ، أن نصر أكتوبر كان وسيظل علامة مضيئة في سجل الانتصارات المصرية، وعنوانا للتضامن العربي، حيث توحدت الأمة العربية على نحو غير مسبوق ، في ساحات الحرب و النضال السياسي والدبلوماسي ، وهو ما يؤكدا على أن وحدة الصف العربي قارة على وقف أي عدوان خارجي.

الحفاظ على الأرض وحماية الحدود واجب مُقدس

وأضاف النائب علاء عابد ، أن حرب أكتوبر تعد درسًا للعالم أجمع بأن مصر قادرة على إعادة تغيير أي وضع لا ترضى عنه، وتثبت أن الحفاظ على الأرض وحماية الحدود هو واجب مُقدس تستطيع مصر بجيشها وشعبها الوطني الحر القيام به على أكمل وجه مهما كانت التضحيات، مطالبا الشعب المصري بكافة طوائفه استحضار روح نصر أكتوبر بالعمل وبذل الجهد من أجل الارتقاء بأوضاع الدولة في كافة القطاعات لاستكمال خطط التنمية الشاملة التي تخطوها مصر منذ سنوات لتحقيق الإنجازات وعدم الالتفات وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يبثها المأجورون والمُمولون لتعطيل حركة التنمية، ودعم الرئيس ومؤسسات الدولة.