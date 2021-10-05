/654597/أحمد-زيزو-نحترم-منتخب-ليبيا-ولكن-نريد-الصعود-لكأس-العالم-ونصل-لصدارة-المجموعة

أكد أحمد سيد زيزو، لاعب منتخب مصر، أن مبارتي ليبيا لهم أهمية كبيرة ولابد من تحقيق الفوز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" مباراة ليبيريا كانت هامة للغاية والتجهيز الأهم حاليا نفسيا ومعنويا مع اللاعبين للوصول لأعلى مستوى من أجل تحقيق الفوز".

وزاد" منتخب ليبيا يتصدر المجموعة حاليا ونحترمهم كثيرا ولكن نريد الفوز وتحقيق الصدارة للصعود لكأس العالم خلال الفترة القادمة".

وأكمل" كارلوس كيروش له فكر معين ونريد تنفيذ ما يطلبة من اللاعبين، وهناك تطور داخل صفوف المنتخب، والتدريبات صباحية ومسائية، والفترة صعبة للغاية، ولكن نريد إسعاد الجماهير خلال الفترة القادمة".

واختتم" شاهدنا مباريات منتخب ليبيا ويم بعد آخر المدرب يشرح لنا التكتيك الخاص بهم خلال المباريات، ونتمنى الوصول لأعلى مستوى قبل المباراة ولتحقيق الفوز".

وائل جمعة: «الروح» هي كلمة السر داخل منتخب مصر.. ولا ننظر لمقارنات لاعبي الأهلي والزمالك.. ومباراة ليبيا بدون حضور جماهيري

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن وجود محمد صلاح يمثل قوة كبيرة لمنتخب مصر خلال الفترة الحالية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" جميع لاعبي المنتخب بينهم روح جميلة، ولا توجد اي أزمات وهذا الأمر قبل تواجدنا وليس الأن فقط".

أحمد سيد زيزو

وزاد" كارلوس كيروش شاهد بنفسه الروح الجميلة بين اللاعبين، وقال أن الجميع يتعامولا كروح الأسرة والمجموعة، وله تأثير إيجابي على العمل داخل أرض الملعب".

وأكمل" لاعب كرة القدم عمره داخل أرض الملعب ساعتين فقط وباقي اليوم يكون خارج الملعب، والجميع يعمل بروح جميلة من أجل نجاح منتخب مصر".

وواصل" منتخب مصر سوف يسافر بطائرة خاصة غلى ليبيا عقب نهاية المباراة الأولى، في الخامسة صباح السبت القادم".

واختتم" مباراة مصر وليبيا ستكون بدون حضور جماهيري، وكنت أتمنى أن تتواجد الجماهير، ولكن سنتقاتل من أجل الفوز وطلبنا تواجد الجماهير ولكن نحترم القرارت بسبب قيود فيروس كورونا".

وائل جمعة: محمد صلاح أفضل هدية لمنتخب مصر

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أنه سعيد للغاية بتواجده مع منتخب مصر خلال الفترة الحالية، وأنه سعيد بهذه المهمة الكبيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" كارلوس كيروش مدرب جيد وممتاز للغاية، ويركز دائما منذ اليوم الأول على الروح والجماعية".

وزاد" ليس الأهم من يلعب في الوقت الحالي، ولكن الأهم هو الأجهز من يشارك وينفذ الفكر الخاص بالمدرب من أجل إسعاد الشعب المصري".