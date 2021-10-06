الطاهرى: المجتمع الدولى أراد تجميد الوضع فى الشرق الأوسط قبل حرب أكتوبر

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، إن المجتمع الدولى كان يريد تجميد الوضع فى الشرق الأوسط كما هو عليه، بعد رحيل الزعيم جمال عبد الناصر، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان حالة خاصة واستثنائية فى تاريخ مصر.





وأوضح فى أولى سلسلة الحلقات الخاصة من برنامج 60 دقيقة، على فضائية إكسترا نيوز، عن انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة، أن الرئيس السادات كان رجل دولة حقيقى، تسلم حكم مصر والأرض محتلة، والقوى السياسية الداخلية فى حالة تصارع، واقتصاد منهك، وتوابع هزيمة 67، تخيم على كل ما هو ينبض بالحياة فى مصر، ومجتمع دولى لا يريد التحرك ويستمتع بفكرة الاحتلال، لهذا يجب وضع الأمور فى نصابها التاريخى.

وتابع الطاهرى أنه بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر، وأصبحت السياسة الدولية فى الفترة من سبتمبر سنة 1970 وحتى أكتوبر 1973، الوضع اختلف، وكان هناك حالة استقطاب واتجاه لتجميد الوضع فى الشرق الأوسط على ما هو عليه، منعا لاندلاع صدام بين القطبين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى.

وأشار إلى أن هذه الفترة شهدت رسائل سلبية كثيرة من الخارج والإعلام العالمى، كانت تشير إلى أن أى محاولة لعبور الجيش المصرى قناة السويس، ستمثل محاولة انتحار، كما أيضا شهدت مصر رسائل انهزامية من الداخلة فى هذه الفترة، تمثلت فى مقال الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل.

وأكد الطاهرى أن مقال هيكل حينها كان به روح انهزامية، مبينا أن الروح الانهزامية انتشرت حينها بين الناس بسبب هذه المقال، لكن الكاتب الصحفى موسى صبرى رد عليه حينها، وراهن على إرادة المصريين، وقال فى مقاله: إن المصريين إذا أرادوا حققوا المستحيل.