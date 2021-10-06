/654600/وائل-جمعة-يكشف-موقف-المصابين-قبل-مباراة-ليبيا-ويوجه-رسالة-للجماهير-بسبب-محمد-صلاح

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن محمد صلاح تواجد في تدريبات منتخب مصر، وقام بإجراء مسحة فيروس كورونا قبل التواجد في مران المنتخب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة النهار" قمنا بعمل احتفالية بسيطة لمحمد شوقي مدرب المنتخب وذلك بمناسبة عيد ميلادة وشارك جميع اللاعبين في هذه الاحتفالية".

وأكمل" وجود محمد صلاح وسط اللاعبين يعطي غضافة كبيرة لمنتخب مصر ويجب الإستفادة من خدماتة خلال الفترة القادمة، ونتشرف بتواجد محمد صلاح معنا في المنتخب".

وزاد" محمد صلاح قدوة لكل المصرين ويجب أن يتعلم الجميع منه للوصول لنجاحاتة الكروية مع مصر والكرة العالمية".

وواصل" بخصوص الإصابات فكان أحمد فتوح فقط إشتكى من العضلة الخلفية، وانتظم في المعسكر بشكل طبيعي، ونفس الأمر لياسر إبراهيم كان يعاني من إصابة وعاد لنا بشكل طبيعي".

واختتم" محمد الشناوي يقوم بعمل أشعة اليوم لتحديد الموقف النهائي من تواجده في تدريبات منتخب مصر والمشاركة في لقاء ليبيا".

وائل جمعة: «الروح» هي كلمة السر داخل منتخب مصر.. ولا ننظر لمقارنات لاعبي الأهلي والزمالك.. ومباراة ليبيا بدون حضور جماهيري

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن وجود محمد صلاح يمثل قوة كبيرة لمنتخب مصر خلال الفترة الحالية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" جميع لاعبي المنتخب بينهم روح جميلة، ولا توجد اي أزمات وهذا الأمر قبل تواجدنا وليس الأن فقط".

وزاد" كارلوس كيروش شاهد بنفسه الروح الجميلة بين اللاعبين، وقال أن الجميع يتعامولا كروح الأسرة والمجموعة، وله تأثير إيجابي على العمل داخل أرض الملعب".

وائل جمعة

وأكمل" لاعب كرة القدم عمره داخل أرض الملعب ساعتين فقط وباقي اليوم يكون خارج الملعب، والجميع يعمل بروح جميلة من أجل نجاح منتخب مصر".

وواصل" منتخب مصر سوف يسافر بطائرة خاصة غلى ليبيا عقب نهاية المباراة الأولى، في الخامسة صباح السبت القادم".

واختتم" مباراة مصر وليبيا ستكون بدون حضور جماهيري، وكنت أتمنى أن تتواجد الجماهير، ولكن سنتقاتل من أجل الفوز وطلبنا تواجد الجماهير ولكن نحترم القرارت بسبب قيود فيروس كورونا".