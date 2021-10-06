يوم السينما الإسبانية .. معهد ثربانتس يحتفى بـ 100 عام من الإبداع

جدة - نرمين السيد - يحتفى المركز الثقافى الإسبانى "ثربانتيس"، مساء اليوم الأربعاء، بـ يوم السينما الإسبانية فى قاعتى المناسبات الخاصة بمعهد ثربانتس فى القاهرة، وفى الإسكندرية، بهدف التعرف على دور صناع الأفلام وتأثيرهم المهم فى الحياة الثقافية والاجتماعية لمصر.





ويهدف يوم السينما الإسبانية، كذلك، إلى القيمة التراثية للسينما، وتواجدها لأكثر من قرن، وإظهار دورها فى الإطار الفنى والاجتماعى للثقافة الإسبانية. وبهذه المناسبة سيتم عرض فيلم "الرحلة إلى اللا مكان" إنتاج عام 1986، لـ فرناندو فرنان جوميث، العرض باللغة الإسبانية ومترجم إلى العربية، وسيقام العرض الساعة السادسة والنصف مساءً مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الصحية، وضرورة استخدام الكمامات.

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