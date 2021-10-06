/654601/بالصور-محمد-صلاح-يزور-فريق-كرة-السلة-بنادي-الاتحاد-السكندري

حرص محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليڤربول الانجليزي علي التقاط صورة تذكارية مع الفريق الأول لكرة السلة بفندق إقامة الفريق الأول لكرة السلة حيث يقيم المنتخب الوطني لكرة القدم في نفس فندق الاقامة

دوت الخليج

و تحدث صلاح مع الاستاذ محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى و تمنى التوفيق للفريق الأول لكرة السلة في منافسات البطولة العربية و أن يُحقق زعيم الثغر اللقب للمرة الثالثة على التوالى .

محمد صلاح يزور فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري

جدير بالذكر أن وائل جمعة، أكد مدير منتخب مصر، أنه سعيد للغاية بتواجده مع منتخب مصر خلال الفترة الحالية، وأنه سعيد بهذه المهمة الكبيرة.

أضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" كارلوس كيروش مدرب جيد وممتاز للغاية، ويركز دائما منذ اليوم الأول على الروح والجماعية".

وزاد" ليس الأهم من يلعب في الوقت الحالي، ولكن الأهم هو الأجهز من يشارك وينفذ الفكر الخاص بالمدرب من أجل إسعاد الشعب المصري".

وأكمل" كارلوس كيروش يركز دائما خلال الفترة الحالية، والجميع سعيد بالمهمة الحالية من أجل التواجد ومساعدة منتخب مصر والصعود لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، فهو حلم للجميع".

واختتم" أجمل هدية لمنتخب مصر هو تواجد محمد صلاح خلال المعسكر الحالي، فنحن نحب تواجده دائما وسعداء للغاية به وبجميع اللاعبين".