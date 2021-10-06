/654579/البابا-تواضروس-يهنئ-الرئيس-السيسى-بمناسبة-العيد-ال-٤٨-لنصر-أكتوبر

قام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الثامن والاربعين لنصر أكتوبر

دوت الخليج جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية للمتحدث بأسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقال قداسة البابا :”يطيب لنا أن نهنئ سيادتكم بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات اكتوبر المجيدة التى سطرتها سواعد المصريين من خلال القوات المسلحة الباسلة ودماء أبنائها الابرار إذ صنعو ملحمة وطنية يشهد لها العالم “. البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العيد ال ٤٨ لنصر أكتوبر واضاف” ومازال يشهد مجهودات سيادتكم والدولة المصرية للحفاظ على الرفعة المصرية فى كافة المجالات “. واختتم البابا : نرجو لكم ولجيشنا العظيم مزيدآ من التقدم والأعمال المجيدة فى سبيل تنمية وطننا الغالى مصر

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