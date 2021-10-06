15.4 % زيادة فى أرباح هيئة الأوقاف خلال 3 شهور

جدة - نرمين السيد - وقالت "الهيئة"، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بلغ إجمالى الإيرادات والأرباح 363 مليونا و899 ألفا و994 جنيها، بزيادة قدرها 48 مليونا و515 ألفا و245 جنيها، بنسبة زيادة تقدر بنحو 15.4% عن نفس الفترة من العام المالى 2020 /2021.

وكشفت هيئة الأوقاف المصرية أنها بذلك حققت 4 أرقام قياسية جديدة فى هذا الربع الأول من العام المالى الجارى، حيث حققت خلال شهر يوليو 2021م 100 مليون و52 ألفا و579 جنيها، بزيادة قدرها 11 مليونا و525 ألفا و579 جنيها، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 13%.

وأشارت إلى أنه خلال شهر أغسطس 2021م، حققت مبلغًا وقدره 122.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 30 مليونا و929 ألفا و832 جنيها، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضى، وبنسبة زيادة 33.8%

ولفتت هيئة الأوقاف إلى أنه خلال شهر سبتمبر 2021م حققت 141 مليونا و254 ألفا و807 جنيهات، بزيادة قدرها 5 ملايين و967 ألفا و172 جنيها، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضى ، وبنسبة زيادة تبلغ 4.4%.

واختتمت الهيئة بيانها، بأن إجمالى الربع الأول "يوليو - أغسطس – سبتمبر" حققت 363 مليونا و899 ألفا و994 جنيها، بزيادة قدرها 48 مليونا و515 ألفا و245 جنيها، بنسبة زيادة تقدر بنحو 15.4% عن نفس الفترة من العام المالى الماضى.