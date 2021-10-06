صور- عمدة إشبيلية يكرم محافظ دمياط: حققت تقدما بارزا فى التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - كرَّم خوان إسباداس، عمدة إشبيلية، بدولة إسبانيا، الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خلال زيارتها لـ إسبانيا، للمشاركة فى المنتدى العالمى الثالث للحكومات المحلية، والذى تنظمه الأمم المتحدة لتحالف الحضارات "UNAOC"، بـ إشبيلية خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر الجارى.





وخلال كلمته، أكد عمدة إشبيلية أن الدكتورة منال عوض من أهم الشخصيات التى حققت تقدما بارزا فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة، كما كرَّم بعض الشخصيات من ممثلى الدول المشاركة بالمنتدى.

وكانت محافظ دمياط قد تلقت دعوة فى وقت سابق، من ميغيل إنخيل موراتينوس، الممثل السامى للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وعمدة إشبيلية، للمشاركة في جلسات الحدث الذى تستضيفه المدينة "المنتدى الحضرى الأول لـ إسبانيا" تحت عنوان "خطة عام ٢٠٣٠ والصفق الأخضر في انتعاش المدن من منظور اقتصادى – اجتماعى"، بمشاركة رؤساء البلديات وقادة الحكومات المحلية بعدد من المدن حول العالم.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، أن ذلك الحدث العالمى يهدف إلى تسليط الضوء حول أبرز الممارسات التى اتخذتها المدن للتصدى لجائحة كورونا وسرد أفضل سبل التعافى، من أجل بناء مجتمعات أكثر تماسكًا وشمولاً.

وأضافت أنه على هامش هذا المنتدى سيُعقد "حوار إشبيلية حول إنشاء مدن قادرة على الصمود"، لاستكمال ما تم تحقيقه من مباحثات عقدتها الأمم المتحدة لتحالف الحضارات فى لوس أنجلوس مارس 2020، والذى أعطى مساحة لرؤساء البلديات وقادة الحكومات الإقليمية للعمل من أجل خلق مدن أكثر شمولا وسلاما.

وأشارت المحافظ إلى أنه كان من المقرر عقد منتدى آخر فى نفس العام إلا أن جائحة كورونا حالت دون تحقيق ذلك، ومن هذا المنطلق جاء موضوع الحوار لتبادل الخبرات والمعلومات والممارسات والدروس المستفادة من الجائحة والتى يأتى فى طابعها الأول أنها أزمة صحية عالمية، ولكنها أثرت على النواحى السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية بشكل كبير، فضلاً عن تبادل الأفكار لبناء مجتمعات متماسكة واكثر استدامة تحت مظلة" إنسانية واحدة وثقافات متعددة تعيش فى سلام".