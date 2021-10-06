طارق رضوان فى ذكرى نصر 6 من أكتوبر: سيظل من كل عام يوماٌ للفخر في عيد الكرامة وسيادة مصر الكاملة على أراضيها

/654605/طارق-رضوان-فى-ذكرى-نصر-6-من-أكتوبر-سيظل-من-كل-عام-يوما-للفخر-في-عيد-الكرامة-وسيادة-مصر-الكاملة-على-أراضيها

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاحتفال بالنصر العظيم في يوم السادس من أكتوبر 1973، الذي حققته القيادة السياسية وضباط الجيش والجنود المصريين في المعارك المصيرية من خلال الضربات الموجعة التي واجهت تحصينات العدو ستظل فى ذاكرة العدو موجعة عبر التاريخ.

ووجه رئيس حقوق النواب، طارق رضوان، تحية إجلال واعتزاز للرئيس الراحل محمد أنور السادات، مضيفا"تحية للرجل الذي تحمل قرار الحرب واستعادة كامل السيادة علي الاراضي المصرية واستشهد من اجلها".

‏وأكد النائب طارق رضوان، رئيس حقوق النواب،أن يوم السادس من أكتوبر سيظل من كل عام يوماٌ للتعبير عن السعادة والفخر في عيد الكرامة والتحرير والسيادة المصرية الكاملة على أراضيها .

هذا وفاز النائب طارق رضوان، برئاسة لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب بدور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى، ذلك بالتزكية كما فاز أيضا النائب أيمن أبو العلا بمنصب وكيل أول، والنائب محمد عبد العزيز وكيل ثانى، والنائب محمد تيسير مطر بمنصب أمين السر.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 17 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك بعدنا وافق المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته إلى مجلس الدولة.