فيديو- جميل عفيفى: روح أكتوبر كانت سببا فى نجاح ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال لقائه فى برنامج "60 دقيقة" الذى يقدمه الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن حرب أكتوبر ليست حربا وانتهت، وإنما هى دروس تتناقلها الأجيال فى جميع أنحاء العالم جيلا بعد جيل، لتتعلم كيف تكون التضحية والفداء والتخطيط الجيد من أجل صون الدين والوطن.

وكشف مدير تحرير الأهرام أن روح أكتوبر استلهمها المصريون حينما انتفضوا ضد عدوان جماعة الإخوان الإرهابية فى 30 يونيو 2013، حيث صمم أبناء الوطن على اقتلاع شافة هؤلاء من بلادهم، حتى انتصروا عليهم بروح لا تعرف طعم الهزيمة، مشيرا إلى أن روح أكتوبر لا تزال حاضرة فى قلوب رجال القوات المسلحة فى حربهم الضروس على فلول الإرهاب فى كلمكان من أرض الوطن.