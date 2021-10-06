جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال لقائه فى برنامج "60 دقيقة" الذى يقدمه الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن حرب أكتوبر ليست حربا وانتهت، وإنما هى دروس تتناقلها الأجيال فى جميع أنحاء العالم جيلا بعد جيل، لتتعلم كيف تكون التضحية والفداء والتخطيط الجيد من أجل صون الدين والوطن.
وكشف مدير تحرير الأهرام أن روح أكتوبر استلهمها المصريون حينما انتفضوا ضد عدوان جماعة الإخوان الإرهابية فى 30 يونيو 2013، حيث صمم أبناء الوطن على اقتلاع شافة هؤلاء من بلادهم، حتى انتصروا عليهم بروح لا تعرف طعم الهزيمة، مشيرا إلى أن روح أكتوبر لا تزال حاضرة فى قلوب رجال القوات المسلحة فى حربهم الضروس على فلول الإرهاب فى كلمكان من أرض الوطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- جميل عفيفى: روح أكتوبر كانت سببا فى نجاح ثورة 30 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.