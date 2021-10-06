اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر المولد النبوى الشريف

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تحدد الدار فى بيان لها، ميعاد بدء الشهر الكريم، وبالتالى موعد المولد النبوى الشريف لهذا العام.
وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية قد كشف أن هلال شهر ربيع الأول سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الواحدة و6 دقائق ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الأربعاء الموافق 6/10/2021 م
وكشفت الحسابات الفلكية أنه فلكيا ستكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1443 هجريا غدا الخميس 7 أكتوبر على أن يكون يوم المولد النبوى الشريف يوم الإثنين الموافق 17 أكتوبر الجارى.
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