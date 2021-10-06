طقس 6 أكتوبر.. استقرار درجات الحرارة وشبورة على بعض الطرق.. القاهرة 29

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على باقى الأنحاء.

وكشفت الأرصاد أن هناك تكونا لـ الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحرالأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 20

الإسكندرية 27 22

وادى النطرون 28 20

طنطا 29 21

شبين الكوم 29 21

دمنهور 29 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 22

السلوم 26 21

سيوة 28 20

بورسعيد 27 23

دمياط 27 22

الزقازيق 29 21

المنصورة 28 20

الاسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 21

رفح 28 21

رأس سدر 30 21

نخل 28 17

نويبع 31 25

طابا 28 22

كاترين 27 14

الطور 30 24

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 32 25

مرسى علم 31 25

الفيوم 31 21

بنى سويف 31 21



المنيا 30 21

أسيوط 31 20

سوهاج 32 21

قنا 33 22

الأقصر 34 23

أسوان 35 22

ادفو 36 22

أبوسمبل 35 23

الوادى الجديد 33 20

شلاتين 33 23

حلايب 30 23