مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء عدد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها عندما يلتقى منتخبى إيطاليا وإسبانيا فى نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

إيطاليا أمام منتخب إسبانيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية

السودان أمام غينيا في تمام الساعة السادسة مساء

المغرب أمام غينيا بيساو في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة Arryadia SD/HD.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

نجح الدولي الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل الهدف الاول في المباراة ولفريق ليفربول من خلال تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى ساديو ماني المنطلق خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي فسدد الأخير كرة من يمين منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وعاد فريق السيتي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 69 من عمر المباراة عن طريق فيل فودين، من خلال تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء، من خلال مراوغة ولا أروع من الجانب الأيسر ومرور وتسديد علي يمين المرمي.

وعاد مانشستر سيتي بالهدف الثاني له في المباراة والأخيرة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة عن طريق كيفين دي بروين، من خلال تسديدة صاروخية من كيفين دي بروين من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.

موعد مباراة ليفربول واتليتيكو مدريد

يواجه فريق ليفربول بنظيره أتلتيكو مدريد يوم 19 أكتوبر، على ملعب "واند ميتروبوليتانو"، في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.