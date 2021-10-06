/654609/تعرف-على-موعد-مباراة-إيطاليا-وإسبانيا-في-دوري-الأمم-الأوروبية-2021

يدخل منتخب إيطاليا مباراته اليوم أمام نظيرة اسبانيا، ويستضيف ستاد سان سيرو مباراة قوية في الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية 2021، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تأهل منتخب إيطاليا إلى نصف النهائي بعد أن حصل على صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، متفوقًا على منتخبات هولندا وبولندا والبوسنة والهرسك.

أما منتخب إسبانيا، فقد تأهل على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، وذلك على حساب منتخبات ألمانيا وسويسرا وأوكرانيا.

تشكيل ايطاليا المتوقع

في حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما إيمرسون - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - جيوفاني دي لورينزو ماركو فيراتي - جورجينيو - نيكولو باريلا لورينزو إنسيني - جياكومو راسبادوري - فيديريكو كييزا.

قائمة المنتخب الإيطالي

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتور سيريجو (جنوى).

خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو)، أليساندرو باستوني (إنتر)، ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، جورجيو كيليني (يوفنتوس)، جيوفاني دي لورنزو (نابولي)، إيمرسون بالميري (ليون)، رافائيل تولوي (أتالانتا).خطالوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، بريان كريستانتي (روما)، جورجينيو (تشيلسي) ، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس) ، لورنزو بيليجريني (روما) ، ماتيو بيسينا (أتالانتا) ، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: دومينيكو بيراردي (ساسولو) ، فيديريكو بيرنارديسكي (يوفنتوس) ، فيديريكو كييزا (يوفنتوس) ، شيرو إيموبيلي (لاتسيو) ، لورنزو إنسيني (نابولي) ، جياكومو راسبادوري (ساسولو).

قائمة المنتخب الأسباني

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) - ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) - روبرت سانشيز (برايتون).

خط الدفاع: بيدرو بورو (سبورتينج لشبونة) - سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) - إريك جارسيا ( برشلونة) إيمريك لابورت (مانشستر سيتي) - باو توريس (فياريال) - إنياجو مارتينيز (ريال سوسيداد) - سيرجيو ريجليون (توتنهام) - ماركوس ألونسو ( تشيلسي).

خط الوسط: رودري هيرنانديز (مانشستر سيتي) - سيرجيو بوسكيتس وبيدري جونزاليس وجافي (برشلونة) - ماركوس لورينتي - كوكي ريسوركسيون (أتلتيكو مدريد) - ميكيل ميرينو (ريال سوسيداد).

خط الهجوم: يريمي بينو (فياريال) - ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) - فيران توريس (مانشستر سيتي) -بابلو فورنالس ( وست هام) - بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان.