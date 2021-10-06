أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تسير شركة "مصر للطيران" 80 رحلة جوية تنقل 8056 راكبا، بمعدل 42 رحلة دولية، و25 رحلة داخلية، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى.

القاهرة

ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، ندوة تحت عنوان "الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشروع قانون العقوبات نموذجًا"، بالمشاركة مع المنظمة العربية والمصرية لحقوق الإنسان، ومن المقرر أن يشارك فى أعمال الندوة ممثلو الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدنى، وأساتذة القانون، والإعلاميون والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان.

القاهرة

توزع وزارة الأوقاف، 15 طنًا من لحوم مشروع صكوك الأضاحى فى 4 محافظات بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "الإسكندرية - الفيوم – أسيوط"، و3 أطنان لمحافظة الجيزة، وذلك للأسبوع العاشر من بدء مرحلة التوزيع.

تونس

يفتتح الدكتور محمد بن على كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربى الخامس والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بمشاركة وزارات الداخلية فى الدول العربية لمناقشة عدد من القضايا المهمة من بينها: المستجدات الدولية فى مجال المخدرات: "مراكز الإنتاج، أنماط الاستهلاك، أساليب التهريب، طرق المكافحة والتصدى"، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، بالإضافة إلى دراسة إنشاء فريق عمل عربى للتبادل الفورى للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

زغرب

يتوجه رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز إلى كروتيا فى زيارة رسمية، يجرى خلالها محادثات مع نظيره الكرواتى آندريه بلينكوفيتش والرئيس الكرواتى زوران ميلانوفيتش حيث سيتم بحث العلاقات الثنائية وتطلعات كرواتيا للانضمام إلى منطقة شنجن ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى التطورات فى غرب البلقان.

جدة

يلتقى الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك "بطل إفريقيا" مع نادى برشلونة الإسبانى "بطل أوروبا" بالدور ربع النهائى لمونديال كرة اليد الذى تستضيفه المملكة العربية السعودية.

كاليفورنيا

تواجه بطلة التنس ميار شريف نظيرتها لاعبة مونتينجرو دانكا كونكوفيتش، المصنفة رقم 87 عالميًا، فى إطار منافسات الدور الأول ببطولة إنديان ويلز - بى إن پى باريبا المفتوحة لتنس السيدات والرجال التى تقام خلال الفترة من 4 وحتى 17 أكتوبر الجارى.