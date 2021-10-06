عبد العاطى يتابع الحملات الموسعة لإزالة التعديات علي نهر النيل والمجارى المائية

- البدء فى حملات كبرى لازالة ١٦٣ الف حالة تعدى

- الاستمرار فى رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعداداً لموسم الأمطار والسيول

- مواصلة العمل بالمشروعات القومية الكبرى لتأهيل الترع والمساقى والرى الحديث

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف ازالة التعديات على المجارى المائية والموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات.

وإستعرض الدكتور عبد العاطي اعمال ازالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية في غضون ستة أشهر .. حيث استعرض الدكتور عبد العاطى الموقف الحالى لحصر التعديات وحملات الازالة الموسعة التى بدأ تنفيذها فى جميع المحافظات ، حيث بلغت أعداد الازالات المستهدفة حوالى ١٦٣ الف حالة تقع على مساحة ٨.٢٧٥ مليون متر مربع ، وتم خلال اليوم الاول للحملات إزالة عدد ٨٦٣ حالة تعدى بمساحة تزيد عن ٩٩ ألف متر مربع ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.

وشدد الدكتور عبد العاطى على كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الموجات الحالية لإزالة التعديات ، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن الوزارة عازمة على التصدى لكافة أشكال التعديات وفي مهدها على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى ، بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية وإزالتها الفورية ، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

كما وجه الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع بالاستمرار فى رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعداداً لموسم الأمطار والسيول ، والتأكيد على المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لإستقبال المياه ، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.

كما إستعراض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، موجهاً بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات ، الأمر الذى يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية ، كما تم استعراض نتائج المؤتمرات الموسعة التى تم عقدها بمحافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بشأن تعميم نظم الرى الحديث ، مع التوجيه بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات.