مقتل 3 مدنيين على يد مسلحين في كشمير

قتل 3 مدنيين على يد مسلحين معادون للهند على الأرجح، الأربعاء، في 3 عمليات إطلاق نار منفصلة وقعت بفارق تسعين دقيقة في الشوارع في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، كما أعلنت الشرطة الثلاثاء.

وقتل رجلان أحدهما صاحب متجر طبي كبير، والآخر بائع متجول من ولاية بيهار الهندية، بفارق ساعة في مدينة سريناجار الكبيرة.

وقالت الشرطة، إنه بعد نصف ساعة قتل رجل آخر بطريقة مماثلة في منطقة شاهجوند شمال المدينة، وطوقت القوات الحكومية مواقع إطلاق النار وطاردت المهاجمين.

ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها على الفور عن الهجمات الأخيرة التي جاءت بعد أربعة أيام فقط من قتل مسلحين اثنين من السكان في إطلاق نار في شوارع سريناجار.

وأعلنت جبهة المقاومة وهي جماعة جديدة نسبيا، مسؤوليتها عن قتل الرجلين موضحة أنهما كانا يعملان مع قوات الأمن الهندية التي تكافح تمردا في منطقة الهيمالايا منذ ثلاثة عقود.

ومنذ أغسطس/آب قُتل عشرة مدنيين ورجال شرطة على الأقل بأيدي مسلحين يعتقد أنهم متمردون.

وتقاتل مجموعات متمردة الجنود الهنود منذ 1989 مطالبة باستقلال كشمير أو إلحاقها بباكستان التي تسيطر على جزء من المنطقة المنقسمة وتطالب بها بالكامل مثل الهند.