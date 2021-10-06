/654616/ثاني-أيام-دور-الانعقاد-الثاني-ماذا-يحدث-في-مجلس-الشيوخ-اليوم

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس بفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، حيث سيتم اعلان قوائم التشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية للمجلس بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب.

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نرصد فيما يلي بالتفصيل ما سيحدث بالجلسة العامة في السطور التالية:

١..يعقد المجلس ٣ جلسات تنتهي بإعلان نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

٢..الجلسة الأولى تعقد الساعه ١١تتضمن الإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية (الرغبات التي تم إبدائها) وذلك بشكل مبدئي وإعطاء الفرصة لأي طعن أو مقترح، بجانب الإعلان عن أي اعتذارات أو إحالة اي رسائل.

٣..الجلسة الثانية تعقد الساعه ١٢ تتضمن الإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية بشكل نهائي ومن ثم الدعوة لإجراء الانتخابات على هيئات المكاتب.

٤..الجلسة الثالثة تعقد الساعة الثانية وتتضمن الإعلان عن نتيجة الانتخابات ومن ثم كلمة من رئيس المجلس للتهنئة، يعقبها كلمه من ممثل الحكومة وزير شئون المجالس النيابية للتنسيق والتعاون بين الحكومة والمجلس ومن ثم ترفع الجلسة والتنسيق بشأن موعد لبدء الجلسات العامة.

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جدير بالذكر موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 ،بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتم إحالته لمجلس الدولة.

وجاءت فلسفة مشروع القانون مسايرة للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفاً إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور .