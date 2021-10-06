«لما بصلي بنهار..في ناس عايزة تبوظ حياتي» ريهام سعيد تكشف تعرضها للسحر

/654617/لما-بصلي-بنهارفي-ناس-عايزة-تبوظ-حياتي-ريهام-سعيد-تكشف-تعرضها-للسحر

زعمت الإعلامية ريهام سعيد في فجر اليوم الأربعاء في بث جديد نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أنها تعرضت للسحر الأسود بعد حلقاتها مع الخمس بنات الممسوسين والتي لاقت نجاحات ساحقة ومشاهدات عالمية.

دوت الخليج يرصد تعرض ريهام سعيد للحسد والسحر

ريهام سعيد تتعرض للسحر الأسود

أوضحت ريهام سعيد في بداية البث بأنها حينما ذهبت لمنزل 5 بنات أثناء برنامجها، قالوا لها إن البيت تحته آثار ولذلك حدث لهم مسّ، وأنها كانت جريئة ومن الناس التي لا تقتنع بفكرة المس، لافته: «أنا حياتي بايظة تماما، أولادي كويسين وجوزي كويس، لكن حياتي مش ماشية في سياقها العادي وبيحصل حاجات كتير قوي مش ماشية مع الواقع».

ريهام سعيد تتعرض للإضطهاد بشكل متكرر

وتابعت سعيد موضحة: “قضيتي إني مؤمنة إن كل شوية بيتعمل لي سحر بوقف الحال والشغل والمرض والطلاق، والناس بتاعة ربنا اللي مش بيقى ليها في الدجل والشعوذة، بيقولولي إن أنا معمول لي سحر وكل ما يتفك الجهة دي بتجدده، وللأسف هي مش جهة واحدة اللي بتعمل كده.. ناس كتير أوي وأسبابهم مختلفة".

واستكملت: «ناس مش عايزة تهدى غير لما أنا يتقضي عليا خالص وأنا مش متضايقة خالص أنا بس زهقت».

أدلة ريهام سعيد حول تعرضها للسحر

قالت: "طبعًا كل اللي بيحصل بإذن الله ومن عند ربنا، فأنا مقتنعة أن كل اللي بييجي من عند ربنا خير، لكن أنا تعبت من موضوع السحر لأن بيحصل أمور غير طبيعية ولا تتوافق مع قدراتك"، مشيرةً إلى أن الداعية مصطفى حسني قال لها إن "سورة البقرة قوية جدًا".

وتابعت ريهام: "كل ما أجي أمسك سبحة لأعمل أذكار الصباح والمساء يحصل حاجة ومعرفش أقولها.. فعلاً الحاجات دي مُتعبة والناس اللي بتعمل فيّ كده مش عايزة تهدأ غير لما يتقضي علىّ خالص.. أنا زهقت وفكرة أن حد يأذيني بتبقى صعبة أوي".

وواصلت: "عايزة اقرأ سورة البقرة كل يوم وعايزة أعمل أذكار الصباح والمساء وبدعي ربنا أن يبعد عني هذا السحر، والحسد صعب.. أنا لما بصلي بنهار من الدموع وقرأت لشيوخ بيقولوا أن ده من علامات الحسد".

يهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام من أجل التمثيل

الجدير بالذكر أنه كانت أعلنت ريهام سعيد اغتزالها مجال الإعلام وتركيزها خلال الفترة المقبلة على مجال التمثيل، اذ قالت: “أنا بكل أسف بعلن اعتزالي الإعلام تماما وهاركز كممثلة، وهاطلب من الدكتور أشرف زكي إنه يساعدني إني أغير الفكرة الموجودة في أذهان المخرجين والمنتجين إني مذيعة، ورسالة للأستاذة كاملة أبو ذكري ومش مكسوفة، نفسي أوي أمثل معاكي حتي لو مشهد ده من أحلامي".

وأضافت: “خطوة صعبة وفيها ريسك كبير بس على الأقل أجرى ورا حلمي حتي وأنا في السن ده، جه الوقت اني استمتع بالي بعمله وبحبه خصوصا لما يكون في عصر ولا فيه واسطة ولا محسوبية إلي هيجتهد هيوصل”.