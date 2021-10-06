فيديو.. السيسى يصل مقر الندوة التثقيفية العبور إلى المستقبل

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، أكاليل الزهـور على قبـر الجندى المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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