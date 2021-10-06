عاجل.. «صناع التاريخ» يكرم الراحلة جيهان السادات: أم المصريين

جدة - نرمين السيد - وعرض الفيلم، أجزاء من كلمة سابقة لها عن بطولات الجيش المصرى، بالإضافة إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عنها، فى ندوة تثقيفية للقوات المسلحة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر والعبور إلى المستقبل»، بمناسبة الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، أكاليل الزهور على قبـر الجندى المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.