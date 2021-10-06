القوات المسلحة تنظم المعرض الرابع عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر2021»

جدة - نرمين السيد - نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض ‏السنوى الرابع عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2021"، والذى تستمر فعالياته فى الفترة من ‏‏(4 - 7) أكتوبر الجارى ببانوراما حرب أكتوبر، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة ‏بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.‏. حرصًا من القوات المسلحة على إثراء الوعى الثقافى والفكرى لمختلف الأجيال وتعريفهم بأمجاد ‏وبطولات العسكرية المصرية والعربية على مر العصور.





يضم المعرض العديد من الأجنحة والمعروضات فى مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية ‏والصور التى تناولت مراحل حرب أكتوبر، ودور القوات المسلحة فى دعم مقومات التنمية الشاملة ‏للدولة فى المجالات كافة.‏

وشمل المعرض جناحًا للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات ‏التشكيلية التى تناولت حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى، والثقافة، ‏وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية، بجانب إصدارات هيئة ‏البحوث العسكرية.‏

وضم المعرض جناحًا للأنشطة الفنية ضم عددًا من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية ‏والماكيتات التى جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم ‏فى أكتوبر 1973 تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة المتاحف العسكرية ‏وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصابى الحرب.‏

واحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التى شاركت فى حرب أكتوبر ‏‏1973 من جميع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات.. كما شارك بالمعرض جهاز ‏مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم كل منتجات الجهاز والتى تقدم للزوار ‏بأسعار مخفضة.‏

واشتمل معرض "ذاكرة أكتوبر 2021" على مسرح ثقافى فنى لتقديم العروض الفنية والموسيقية ‏والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من ‏الجامعات المصرية، ومديريات التربية والتعليم بمحافظتى القاهرة والجيزة.‏

وتتضمن الفعاليات افتتاح المتحف الحربى القومى بالقلعة يوم السادس من أكتوبر الجارى بعد ‏تطويره والذى يعد واحدًا من أهم المتاحف العسكرية التى تسرد تاريخ حقب زمنية مختلفة تضمنت ‏العديد من البطولات العسكرية الخالدة.‏

حضر مراسم الإفتتاح عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والثقافة والإعلام وطلبة ‏الكليات والمعاهد العسكرية، وعدد من طلبة المدارس والجامعات.‏