الحقائب التثقيفية للمعلمين.. ورشة عمل بحضور وزيرة البيئة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المنظومة التعليمية بجميع عناصرها إحدى ركائز تحقيق التحول للاقتصاد الأخضر، لأن تشكيل الشخصية والوعى يعدان القوة الدافعة والقادرة على إحداث التغيير فى أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين وخلق كوادر فى كل التخصصات تتمتع بقيم وأسس أخلاقية وعلمية تؤهلها لحماية وإدارة الموارد الطبيعية المتاحة بكفاءة من خلال التقنيات والأدوات الحديثة والمعتمدة على العقول والقدرات الوطنية.





جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى ختام ورشة العمل التدريبية التى نظمها مشروع "بناء القدرات" المرحلة الثالثة" بوزارة البيئة حول "الحقائب التثقيفية للمعلمين".

وأشارت وزيرة البيئة، خلال الورشة إلى أهمية الشراكة بين وزارة البيئة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى فى مصر وخاصة فى مجال العمل البيئى والذى أدرك العالم بأسره أنه لن يتم الحفاظ على الموارد الطبيعية والحياة على كوكب الأرض دون الاهتمام بدور المجتمع وخاصة النشء ،حتى تتمكن الأجيال القادمة من التعامل مع تلك العلاقة المعقدة والمتشابكة بين الأنشطة الإنسانية والطبيعة.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أن هناك العديد من المصطلحات الجديدة التى طرأت على الساحة خلال السنوات القليلة الماضية كالاقتصاد الأخضر وتغير المناخ والتنوع البيولوجى والتى تشير جميعها الى تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة فى الثروات الطبيعية وضمان استدامة تقديمها لنفس الخدمات البيئية ما تطلب تضمينها داخل المناهج التعليمية وتقديمها بشرح مبسط وميسر على الطلاب لإدراك أهمية الحفاظ عليها، كما تطلب الأمر تطوير وزارة التربية والتعليم للمناهج والنظم التعليمية لمواكبة المستجدات العالمية والتحديات القومية من خلال طالب يدرك تلك القضايا وتداعياتها وتأثيراتها على حياته وأهمية دوره فى التصدى لتلك القضايا وتأثير كل سلوك يتبعه على استدامة الحياة، مشيرةً إلى استعداد الوزارة إلى التعاون مع وزارة التربية التعليم لتحفيز الطلاب المميزين للابتكار والمشاركة فى التصدى للمشكلات البيئية.

وأعربت وزيرة البيئة، عن سعادتها خلال الاجتماعات التشاورية لمؤتمر التغيرات المناخية cop26 فى ميلانو بإيطاليا، عندما ناقشت ضرورة إدراج المفاهيم البيئية داخل المناهج التعليمية ما جرى تنفيذه بالفعل فى مصر منذ عام ونصف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، موجهةً الشكر لمركز تطوير المناهج التعليمية الذى تبنى هذا الموضوع منذ طرحه.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه لابد من تنفيذ نشاط تعليمى بيئى فى المدراس كل شهر بالتعاون مع وزارة البيئة وأفرعها الإقليمية، مشيرةً إلى تنظيم الوزارة العديد من المسابقات الخاصة بالأعمال الفنية البيئية التى نفذها الطلاب والتى تبرهن على استيعابهم للقضايا البيئية وقدرتهم على التصدى لها، فعلى سيبل المثال نظمت الوزارة منذ عامين مسابقة بالتعاون مع وزارتى الثقافة والتربية والتعليم لتنفيذ أعمال فنية من المخلفات قدم فيها الطلاب أفكارًا مبتكرة باستغلال المخلفات الموجودة فى البيئة المحلية لديهم.