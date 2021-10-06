الرئيس السيسي يحضر الندوة التثقيفية ”العبور الي المستقبل” بمناسبة احتفالات اكتوبر...

يحضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الندوة التثقيفية "العبور الي المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر اكتوبر المجيد.

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